В Каховке россияне поставили новую "власть".

Об этом говорится в сообщении Каховского горсовета.

"Сегодня, 1 апреля, в помещение Каховского горисполкома вошло несколько десятков вооруженных военных Российской Федерации вместе с некоторыми местными жителями. Всех работников горисполкома, которые на то время были на рабочих местах, собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и сообщили, что городская власть, которая в настоящее время организует всю работу в общине, не справляется со своими обязанностями", - говорится в сообщении.

Военные РФ сообщили, что с сегодняшнего дня "руководить" городом будет Павел Филипчук, полицией - Олег Буховец, местный "Водоканал" "возглавит" Олег Гаврилюк.

Сотрудникам горисполкома, которые были в помещении, предложили сотрудничать с назначенными лицами под угрозой увольнения.

"Руководство Каховской городской территориальной общины отказалось от предложения", - указывается в сообщении.

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