Российских военных нет на территории Чернобыльской АЭС, но часть из них все еще находится в зоне отчуждения. Об этом сообщил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.

По его словам, уходя, российские военные забрали с собой компьютеры и часть имущества, находившегося на станции.

Ранее Украина сообщила МАГАТЭ о возврате контроля над Чернобыльской АЭС.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.