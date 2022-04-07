В Украине находится чуть больше половины группировки России, которая вторглась в феврале-марте - Пентагон
В Министерстве обороны США заявили, что сейчас на территории Украины находится 60% той российской группировки, которая вошла на нее в начале войны.
Об этом сообщил на брифинге 6 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Также Кирби подтвердил, что российские войска полностью отошли из окрестностей Киева.
"Он (Путин - Ред.) вывел свои войска из Киевского региона", – сказал пресс-секретарь Пентагона.
Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.
"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.
Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.