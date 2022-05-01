Мобильная связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области исчезли из-за обрыва волоконно-оптических магистральных линий и отключения от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

"Вчера жители Херсонской и части Запорожской областей сначала почувствовали перебои с интернетом и мобильной связью, затем эти услуги исчезли на значительных территориях. Стало известно, что причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах", - говорится в сообщении.

Госспецсвязи опровергает распространенную российскими СМИ информацию, что связь в регионах отключила Украина, заявляя, что это сделала сама РФ.

"Неудивительно, что параллельно с отключением украинских операторов на вражеских информационных ресурсах начали распространять фейковые истории о том, что распоряжение отключить связь дали украинские власти. Это неправда, потому что мы всегда выступали за максимальный доступ украинцев к средствам связи. А Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи и перед войной и в начале вторжения выразил однозначную позицию государства – операторы должны обеспечить украинцев связью и доступом к информации", - указывается в сообщении.

Ранее мы писали, что на территории оккупированной Херсонской области исчезла сотовая связь всех украинских операторов. К мобильному интернету также подключиться невозможно.

Также напомним, война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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