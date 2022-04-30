На территории оккупированной Херсонской области исчезла сотовая связь всех украинских операторов. К мобильному интернету также подключиться невозможно.

Об этом сообщил ведущий специалист оператора Vodafone в Херсоне в комментарии "Общественному".

"Дело точно не в поломке", - сказали в Vodafone.

"То есть, скорее всего, связь отключили россияне", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Мобильный же оператор "Киевстар" после появления сообщений об исчезновении связи на территории Херсонской области заявил, что в регионе не работают несколько базовых станций.



В "Киевстаре" признали, что не имеют доступа к объектам на захваченных территориях Херсонской области. Дистанционная же система мониторинга зафиксировала обесточивание и повреждение базовых станций оператора.

"О таких случаях "Киевстар" безотлагательно информирует правоохранительные и другие уполномоченные государственные органы, а также, согласно требованиям законодательства, Национальный центр по оперативно-техническому управлению сетями", – заявил оператор.

В то же время в российских Telegram-каналах говорят, что Vodafone подтвердил, что отключение связи - это запланированное и скоординированное решение украинских операторов.

Ранее мы писали, что РФ отключает на контролируемых ею территориях украинских мобильных операторов, подключая свои сотовые компании либо операторов из "ЛДНР".

Также "Страна" сообщала, что в оккупированном Изюме огромные проблемы со связью, а военные массово задерживают людей.

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