Украинская телекоммуникационная компания "Киевстар" сообщает о сбое в работе.

Сообщение опубликовано в Фейсбуке компании в ночь на 27 апреля.

"Уважаемые абоненты, мы просим прощения за сложности в работе некоторых сервисов. Произошел краткосрочный сбой в работе информационных систем "Киевстара". Наши специалисты уже работают над его скорейшим устранением. Обещаем, что в ближайшее время все починят и услуги будут работать в полном объеме. После возобновления сервисов мы об этом сразу уведомим", - сказано в записи.

В компании добавили, что для абонентов, которые столкнулись с ограничениями в работе сервисов, предусмотрена компенсацию в виде дополнительных услуг. Об их объеме и условиях начисления сообщат позже.

В комментариях об отсутствии связи пишут люди фактически из всех регионов страны: Киева, Одессы, Закарпатья, Тернополя, Днепра, Житомира, Ивано-Франковска и так далее.

В начале февраля в работе "Киевстара" уже происходил масштабный сбой. Абоненты не могли звонить и пользоваться интернетом.

Ранее "Страна" рассказывала о масштабном сбое в работе приложения "Приват24".