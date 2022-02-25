В России отмечены сбои в работе мессенджера Telegram, соцсетей Instagram и Facebook, а также приложения "Тинькофф банка". Они работают с перебоями в разных городах страны.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который в режиме реального времени отслеживает работу всех видов сервисов.

Пользователи Telegram, Instagram и Facebook жалуются на сложности с подключением и отправкой сообщений. У некоторых пользователей отсутствует подключение к серверу.

У пользователей приложения "Тинькофф банка" есть проблемы с мобильным приложением, онлайн-банкингом и переводами средств.

Чаще всего жалобы на проблемы в работе сервисов поступают из Москвы и Санкт-Петербурга.

К слову, около полудня проблемы были с сервисами российских банков ВТБ, "Райффайзенбанка" и Сбербанка. В большинстве случаев пользователи не могли перевести деньги и зайти в мобильное приложение.

Между тем ВТБ и Сбербанк вчера внесли в список санкций в США. В Вашингтоне надеются, что подавляющее большинство валютных транзакций этих банков теперь будет сорвано отключением от обработки платежей через финансовую систему США.

Как писала "Страна", Джо Байдену представили варианты проведения Вашингтоном массированных кибератак, направленных на подрыв способности России поддерживать свою военную операцию в Украине.