В воскресенье, 1 мая, идет уже 67-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

От Изюма российские войска продолжают наступать на Барвенково и Славянск. Противник пытается захватить и Рубежное.

Вчера в Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь". Оттуда вышли 20-25 человек, включая женщин и детей. Также в Мариуполь вчера впервые допустили украинские эвакуационные автобусы в сопровождении машин ООН.

С 1 мая в оккупированных Херсоне и Мелитополе собираются ввести хождение рубля (с параллельным хождением гривны).

О том, как прошел день 30 апреля, читайте в нашем итоговом материале.

Ниже хроника сегодняшнего дня с самыми важными новостями. Онлайн обновляется.

1 мая

09:17 Главком ВСУ Залужный созвонился у начальником американского генштаба Марком Милли.

Обсуждали:

- переход украинской армии на оружие натовских образцов

- логистику доставки вооружений Украине и контроль за поставками

- сложную ситуацию на изюмско-славянском направлении.

09:15 Зеленский встретился в Киеве со спикером Конгресса США Нэнси Пелоси.

09:05 Губернатор Луганщины Гайдай говорит, что диверсанты могут проникнуть в тыл украинских войск под видом волонтеров.

"Они где-то отжимают-похищают у гражданских на оккупированных территориях автомобили, возможно, микроавтобусы с пометками "Волонтеры". И будут пытаться проехать наши блокпосты, чтобы их расстрелять. Или будут заходить вглубь, вредить там".

08:57 Сегодня Греция отменяет коронавирусные ограничения для туристов - на период с 1 мая по 31 августа.

Ни ПЦР-тесты, ни ковид-сертификаты не нужны - как при въезде в страну, так и при посещении магазинов или заведений.

При этом требование носить маски в общественных местах остаётся.

Ранее сегодня о снятии ограниченний для туристов заявил Таиланд.

08:56 В Киеве с утра километровые очереди на заправки.

08:39 Новая сводка британской разведки:

1. Россия пытается "узаконить" свою административную власть в Херсоне и на прилегающей территории.

2. Новые "власти" заявляют о невозможности возвращения региона в Украину и с 1 мая вводят рублевое обращение.

3. Это говорит о планах РФ установить свое политическое и экономическое влияние в Херсоне на долгосрочной основе.

4. Прочный контроль над Херсонской областью повысит возможности России по продвижению на север и запад. А также повысит безопасность позиций РФ в Крыму.

08:38 В Ореховом под Лисичанском идут упорные уличные бои, сообщил губернатор Луганщины Гайдай.

Также противник пытался штурмовать Золотое-4, но группы противника, входившие под прикрытием танков, были отброшены.

08:09 Германия согласилась ввести ограничения на импорт российской нефти, пишет агентство DPA.

Эмбарго сейчас рассматривается в рамках шестого санкционного пакета против России, который пока не принят.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность остановить импорт российской нефти с конца 2022 года.

08:05 В британских магазинах из-за войны в Украине пропадает подсолнечное масло, пишет The New York Times.

Несколько британских супермаркетов обратились к покупателям с просьбой ограничить покупки растительного масла - поскольку запасы истощаются, а цены растут.

Причем этот "флешмоб" проводят супермаркеты и в других странах мира - Испании, Греции, Турции, Бельгии, пишет издание.

Британская сеть Tescos, например, ввела правило - не более трех бутылок масла в одни руки.

На Украину и Россию до войны приходилось около 75 процентов мирового производства подсолнечного масла, напоминает издание.

08:02 Утренняя военная сводка от ВСУ.

1. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Туда перебрасывают сотни единиц военной техники, а также разворачивают системы ПВО.

2. На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Крымки и Александровки.

3. Россияне блокируют ВСУ в районах Новотошковского и Орехово (к югу от Лисичанска).

4. ВСУ за сутки на Донбассе отбили девять вражеских атак.

08:00 Блинкен этой ночью созвонился с Кулебой.

Судя по заявлению Госдепа, обсудили:

1. Планы возвращения американских дипломатов в Украину, "в том числе о первых визитах во Львов на этой неделе и о планах вернуться в Киев как можно скорее".

2. Предоставление 33 миллиардов долларов на нужды безопасности, экономики и гуманитарной помощи, "чтобы дать Украине возможность победить в бессовестной войне Кремля".