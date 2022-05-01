Глава МИД России Лавров рассказал о перспективах "специальной операции" итальянскому телеканалу
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина "саботирует" переговоры с Россией.
Об этом Сергей Лавров сказал в интервью итальянской телекомпании Mediaset.
Главное из заявлений Лаврова:
- Россия не требует от Зеленского сдаться, он "должен приказать прекратить сопротивление".
- Менять власть в Киеве Москва не собирается, подобным занимаются только США.
- "Спецоперация" идет медленно, чтобы не нести высоких потерь.
- На "Азовстали" могут находиться западные офицеры и другие иностранные военные.
- Россия была вынуждена заниматься разработкой гиперзвукового оружия, зная, что система ПРО США будет направлена против Москвы.
Сергей Лавров прокомментировал возможность завершения "операции" Российской Федерации к 9 мая.
"Наши военные не будут подгонять свои действия под какую-то дату, включая День победы", - сказал Лавров.
Ранее мы писали, что Лавров не верит в успех переговоров Украины и РФ, если Киев продолжит получать оружие.
Также "Страна" сообщала, что Лавров объяснил, почему мирные переговоры с Украиной застопорились. По мнению Лаврова, это случилось из-за того, что Киев не ответил на предложения Москвы по проекту договора.
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