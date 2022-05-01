Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина "саботирует" переговоры с Россией.

Об этом Сергей Лавров сказал в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

Главное из заявлений Лаврова:

Россия не требует от Зеленского сдаться, он "должен приказать прекратить сопротивление".

Менять власть в Киеве Москва не собирается, подобным занимаются только США.

"Спецоперация" идет медленно, чтобы не нести высоких потерь.

На "Азовстали" могут находиться западные офицеры и другие иностранные военные.

Россия была вынуждена заниматься разработкой гиперзвукового оружия, зная, что система ПРО США будет направлена против Москвы.

Сергей Лавров прокомментировал возможность завершения "операции" Российской Федерации к 9 мая.

"Наши военные не будут подгонять свои действия под какую-то дату, включая День победы", - сказал Лавров.

Ранее мы писали, что Лавров не верит в успех переговоров Украины и РФ, если Киев продолжит получать оружие.

Также "Страна" сообщала, что Лавров объяснил, почему мирные переговоры с Украиной застопорились. По мнению Лаврова, это случилось из-за того, что Киев не ответил на предложения Москвы по проекту договора.