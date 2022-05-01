Польша прислала в Украину 232 танка Т-72, реактивные системы залпового огня, беспилотные летательные аппараты и самоходные гаубицы.

Об этом сообщает местное издание Visegrád 24.

Журналисты издания сделали вывод, что Варшава занимает второе место после Вашингтона по военным поставкам Киеву.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с начальником американского генштаба поставки Киеву оружия и ситуацию на востоке Украины.

Ранее мы писали, что Словакия намерена передать Украине советские истребители МиГ-29.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.