Польша стала второй после США по поставкам оружия в Украину. Фото: Pixabay

Польша прислала в Украину 232 танка Т-72, реактивные системы залпового огня, беспилотные летательные аппараты и самоходные гаубицы.

Об этом сообщает местное издание Visegrád 24.

Журналисты издания сделали вывод, что Варшава занимает второе место после Вашингтона по военным поставкам Киеву.

Польша занимает второе место по поставкам оружия в Украину

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с начальником американского генштаба поставки Киеву оружия и ситуацию на востоке Украины.

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