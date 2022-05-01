Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, которая сегодня приехала с визитом в Киев, уже покинула Украину. Сейчас она находится в Польше и проводит там пресс-конференцию. Об этом сообщает ВВС.

Первые сообщения о визите делегации членов Конгресса в Киев появились уже после того, как конгрессмены уехали - это довольно обычная предосторожность во время визитов западных политиков в горячие точки.

В Польше Пелоси ответила на вопрос, где для США проходит предел риторики и поставок оружия, так чтобы "не спровоцировать нечто намного худшее".

"Я выскажусь от своего имени. Не сдавайтесь задирам. Если они угрожают, то отступать нельзя. Мы здесь, чтобы драться, а тому, кто затеял драку, спуску давать нельзя", - сказала Пелоси, дав понять, что предела может и не быть.

Ранее мы писали, что Зеленский наградил Пелоси орденом княгини Ольги III степени. Согласно указу Пелоси награждена орденом за "весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины".

Тем временем война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.