В воскресенье, 1 мая, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси. Ролик опубликован пресс-службой президента.

В ходе встречи Зеленский поблагодарил Пэлоси за визит и заявил, что прибытие столь высокопоставленного чиновника в Украину является демонстрацией поддержки нашей борьбы в условиях войны с Россией.

"Я благодарен вам за этот сигнал мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки, народа, Конгресса – двухпалатной и двухпартийной поддержки. Этот сигнал высоко ценю я как президент, наша команда и народ Украины. Это свидетельствует о том, что США сегодня являются лидером мощной поддержки Украины во время войны против агрессии Российской Федерации", - сказал он.

В то же время Пэлоси рассказала, что благодарна украинцам за борьбу, которую наша страна ведет за свободу и демократию.

Под конец встречи президент Украины вручил представительнице американского Конгресса орден княгини Ольги.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.