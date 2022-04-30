Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили ряд вопросов, включая усилия для прекращения войны.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Поддерживаю связь с Борисом Джонсоном", - написал Зеленский.

Президент Украины добавил, что рассказал британскому премьер-министру о ситуации на фронтах и в осажденном Мариуполе. Также обсуждалась военная поддержка Украины и дипломатические усилия для достижения мира.

Ранее мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в субботу, 30 апреля, с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал активизировать оказание военной и гуманитарной помощи Киеву.

Также "Страна" сообщала, что в Минобороны Великобритании отчитались о вооружении, которое отправили в Украину.

Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.