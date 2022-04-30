Расследование военных преступлений РФ и гарантии безопасности. Итоги переговоров Макрона и Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В своем Твиттере он оставил запись, посвященную переговорам.
"Говорили об оборонном сотрудничестве, взаимодействии на пути Украины к членству в ЕС . Признательны за гуманитарную помощь, готовность лечить наших воинов. Ценим решение продолжить работу французской миссии по расследованию преступлений РФ", - написал президент.
А вот итоги телефонных переговоров Зеленского и Макрона по данным французских СМИ:
- Макрон подтвердил желание активно работать над восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также напомнил о готовности Франции внести свой вклад в соглашение о гарантиях безопасности Украины.
- Макрон пообещал "усилить поддержку Украины оборонительным вооружением и гуманитарной помощью". Зеленский поблагодарил его за уже отправленные 615 тонн грузов.
- Макрон пообещал, что миссия французских экспертов будет способствовать сбору доказательств для обеспечения работы международного правосудия в отношении преступлений, совершенных в ходе российского вторжения.
- Макрон еще раз заявил о своей "глубокой озабоченности" продолжением российских бомбардировок в Украине. Он особенно обеспокоен ударом по Киеву в четверг, во время визита генсека ООН, а также ситуацией в Мариуполе.
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