Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В своем Твиттере он оставил запись, посвященную переговорам.

"Говорили об оборонном сотрудничестве, взаимодействии на пути Украины к членству в ЕС . Признательны за гуманитарную помощь, готовность лечить наших воинов. Ценим решение продолжить работу французской миссии по расследованию преступлений РФ", - написал президент.

А вот итоги телефонных переговоров Зеленского и Макрона по данным французских СМИ:

Макрон подтвердил желание активно работать над восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также напомнил о готовности Франции внести свой вклад в соглашение о гарантиях безопасности Украины.

Макрон пообещал "усилить поддержку Украины оборонительным вооружением и гуманитарной помощью". Зеленский поблагодарил его за уже отправленные 615 тонн грузов.

Макрон пообещал, что миссия французских экспертов будет способствовать сбору доказательств для обеспечения работы международного правосудия в отношении преступлений, совершенных в ходе российского вторжения.

Макрон еще раз заявил о своей "глубокой озабоченности" продолжением российских бомбардировок в Украине. Он особенно обеспокоен ударом по Киеву в четверг, во время визита генсека ООН, а также ситуацией в Мариуполе.

Напомним, война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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