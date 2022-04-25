В Париже всю ночь шли столкновения из-за победы Эммануэля Макрона на президентских выборах. Во время разгона акций погибли два человека.

Об этом пишет Le Figaro.

По данным издания, двое погибших являются пассажирами автомобиля, который столкнулся с полицией по время митингов. Предполагается, что среди погибших есть водитель. "Третий пассажир получил травмы и был доставлен в больницу", - пишет газета.

Вместе с тем, МВД Франции официально заявило о победе Макрона. Действующий президент набрал 58,08% голосов, его конкурентка Марин Ле Пен - 41,92%.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Макрона с победой. Он пожелал французскому коллеге "новых успехов" и добавил, что ценит поддержку Франции.

Напомним, протесты начались вечером 24 апреля. Недовольные предварительными результатами выборов устроили акцию, там произошли столкновения с полицией. Митинги прошли в Париже и Ренне.

Также сообщалось, что Марин Ле Пен позвонила Макрону и признала его победу на президентских выборах во Франции.

Кроме того, мы публиковали видео, на котором Макрон купается в овациях своих сторонников в Париже.

Также "Страна" подробно анализировала, какие последствия выборов президента во Франции могут быть для Украины.