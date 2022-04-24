Несмотря на то, что кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен позвонила Эммануэлю Макрону, чтобы признать его победу, во Франции начались протесты людей, недовольных предварительными результатами выборов и столкновения с полицией.

Об этом сообщают французские журналисты.

Передают, что полиция применяет слезоточивый газ, протестующие строят баррикады.

Отметим, что столкновения есть не только в столице Франции - Париже. На видео - кадры и Парижа и Ренна - города на западе Франции.

Мы рассказывали, что действующий президент Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции, набирая от 55 процентов до 58 процентов голосов. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает от 42 до 45 процентов.

Напомним, что перед вторым туром Марин Ле Пен пообещала в случае победы вывести Францию из командных структур НАТО.

Также она обещала в случае своей победы отменить некоторые санкции против России, отметим, что Ле Пен часто упрекали в слишком лояльном отношении к Путину и "подыгрыванию" его режиму на международной арене.