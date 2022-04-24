Действующий президент Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции, набирая от 55 процентов до 58 процентов голосов.

Данные опросов приводит бельгийский телеканал LN24.

Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает от 42 до 45 процентов.

Телеканал ссылается на данные опроса "четырех авторитетных центров изучения общественного мнения".



Во Франции до завершения голосования запрещается публиковать какие-либо предварительные данные голосования или результаты опросов. Однако это ограничение не распространяется на СМИ других стран.

Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан.

Напомним, на предвыборных дебатах во Франции Макрон обвинил Ле Пен в связях с руководством России.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему разрыв между Макроном и Ле Пен сокращается и при чем здесь Украина.