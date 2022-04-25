Макрон купается в овациях своих сторонников в Париже, пока в столице разгораются протесты. Видео
В то время как противники Макрона возводят баррикады и дерутся с полицией, сам президент купается в аплодисментах на митинге в Париже.
Сейчас Макрон побеждает Ле Пен во втором туре президентских выборов. Продолжается подсчет голосов.
На митинге он говорит, что Франция станет "великой экологической державой". И что его второй срок "будет неспокойным, но историческим для Франции".
Тем временем, после подсчета 80% бюллетеней Макрон увеличил отрыв от Ле Пен. На данный момент у него 54,81% голосов.
Напомним, Марин Ле Пен позвонила Макрону и признала его победу на президентских выборах во Франции. Во время своего выступления после оглашения предварительных итогов выборов она заявила, что "игра еще не окончена: фактически, через несколько недель будут парламентские выборы".
Ранее мы писали, что Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции.
Также "Страна" подробно анализировала, почему разрыв между Макроном и Ле Пен сокращается и при чем здесь Украина.