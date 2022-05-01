Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный созвонился с генералом США Марком Милли. Они "сверили часы" касательно поставки оружия в Украину.

Об этом Залужный написал у себя в Facebook.

"Сегодняшний телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли дал возможность в очередной раз сверить часы по поставкам вооружения, боеприпасов и техники в Украину. Формирование перечня потребностей, система логистики, подготовка личного состава и использование предоставленных образцов оружия находятся под строгим контролем", - говорится в сообщении.

В то же время Залужный поблагодарил международных партнеров Украины за предоставленное вооружение, благодаря которому мы защищаем себя и весь цивилизованный мир.

"Мы обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных Сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на натовские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим", - добавил он.

Также Залужный проинформировал генерала Милли о тяжелой ситуации на востоке нашего государства, в частности на Изюмском и Северодонецком направлениях, где противник сосредоточил максимальные усилия и наиболее боеспособные группировки.

"Несмотря на всю сложность ситуации, мы обеспечиваем оборону, удерживаем занятые рубежи и позиции", - сообщил он.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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