Воздушные силы Словакии вскоре могут передать Украине истребители МиГ-29 советского производства в результате договоренностей с Польшей о патрулировании словацкого воздушного пространства.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Министры обороны Словакии и Польши договорились о патрулировании польскими ВВС словацкого неба, чтобы освободить парк советских истребителей для нужд Украины. Сроки начала сотрудничества содержатся в тайне.

Словакия заявила о рассмотрении вопроса о поставках истребителей украинской армии в том случае, если получит альтернативный способ защиты своего воздушного пространства. Соглашением с Польшей это условие будет выполнено, а небо Словакии начнут патрулировать F-16. Кроме того, США, вероятно, ускорят поставки 14 истребителей по заключенному ранее контракту.

Напомним, Зеленский недавно заявил, что Украина еще не получала истребители от иностранных партнеров.

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