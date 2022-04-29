Воздушное командование "Юг" получило новый ЗРК С-300 от стран-партнеров. Об этом сообщается на странице командования в Facebook.

Указанный комплекс поставлен на боевое дежурство и "уже выполняет боевые задачи".

ЗРК С-300 может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км. При этом, не важно, на какой высоте летит цель – 10 метров или 27 км.

Напомним, на встрече на американской военной базе "Рамштайн" в Германии министры обороны 40 стран мира решили, что Украина перейдет на оружие и технику образца НАТО.

Также мы писали, что в польский порт Гдыня в четверг, 28 апреля, прибыл корабль тылового обеспечения военно-морских сил Испании "Изабель" (Ysabel) с 200 тоннами вооружения и военной техники для Украины.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.