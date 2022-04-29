Израиль призывает своих граждан покинуть территорию Приднестровья "как можно скорее" из-за обострения ситуации в последние дни.

Об этом заявил посол Израиля в Молдове Йоэль Лион.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровье и в связи с тем, что возможности Министерства иностранных дел по оказанию помощи проживающим там гражданам Израиля ограничены, гражданам Израиля настоятельно рекомендуется покинуть Приднестровье как можно скорее", - написал Лион.

А планирующих в ближайшее время поехать в Приднестровье просят отменить свои планы.

Напомним, что после серии ракетных обстрелов в Приднестровье там, по данным украинской разведки, объявили военные сборы.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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