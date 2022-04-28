В непризнанном Приднестровье объявили военные сборы. Об этом говорится в письме "Министерства обороны ПМР" к главам местных администраций, которое публикует ГУР Минобороны Украины.

Отмечается, что цель сборов – "обеспечение 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики".

Участвовать в сборах могут мужчины до 55 лет, которым гарантируется "денежное и вещевое обеспечение, проживание и питание".

Денежное довольствие неработающих граждан обещают от 2800 "рублей ПМР" (1 грн - 0,56 "рубля ПМР"). Сами сборы продлятся 90 дней.

Письмо датировано 21 апреля. То есть, до серии взрывов на территории ПМР.

"Это напоминает события в так называемых ЛНР/ДНР", - говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Напомним, видеообращения "главы ЛНР" Леонида Пасечника и "главы ДНР" Дениса Пушилина о начале эвакуации граждан "республики" в Россию были записаны за два дня до обнародования. Подробнее об этом можно почитать в материале "Страны" "Бросок мангуста". Что означает эвакуация и обострение на Донбассе".

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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