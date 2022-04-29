В городе Подольск Одесской области начались военные учения, которые продлятся до 30 апреля. Это может быть связано с обострением в Приднестровье.

О "слаживании действий военных ВСУ" сообщает горсовет Подольска.

Подольск (бывший Котовск) находится всего в 17 километрах по прямой от села Колбасна в Приднестровье, в котором в последнее время наблюдается обострение.

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что в Колбасной расположены одни из самых крупных артиллерийских складов на постсоветском пространстве, которые охраняют российские войска.

Напомним, что, по данным разведки, в Приднестровье объявили военные сборы. Решение о них приняли еще до взрывов 25 апреля.

Была также информация о переброске в Молдову румынских военных, но президент Майя Санду это отрицает.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.