В польский порт Гдыня в четверг, 28 апреля, прибыл корабль тылового обеспечения военно-морских сил Испании "Изабель" (Ysabel) с 200 тоннами вооружения и военной техники для Украины.

Об этом сообщает польское издание Dziennik.pl.

Информацию о прибытии логистического корабля в порт Польши и швартовку подтвердил пресс-секретарь 3-й флотилии кораблей.

22 апреля логистический корабль военно-морских сил Испании покинул базу Рота недалеко от Кадиса. На его борту крупнейшая партия военной помощи, предоставленной Испанией Вооруженным Силам Украины. Кроме вооружения, в поставку входят 30 грузовиков и 10 легких внедорожников.

Напомним, на встрече на американской военной базе "Рамштайн" в Германии министры обороны 40 стран мира решили, что Украина перейдет на оружие и технику образца НАТО.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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