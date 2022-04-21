Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны не передавали истребители нашей стране.

Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу BFMTV.

"Сегодня у нас нет истребителей. Любого вида. У нас есть даты и гарантии, но опять же, мы сначала хотели бы получить то, что нам обещали, и тогда мы будем благодарны", - сказал Зеленский в ответ на вопрос о поставках обещанного военного оборудования от партнеров.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Украина получила от союзников США истребители, а также запчасти для самолетов от союзников США. Командование Воздушных Сил ВСУ опровергло опровергло это.

Вместе с тем, вчера вечером официальный представитель Пентагона Джон Кирби опроверг свое же заявление о том, что Украина получила самолеты от союзников США, но подтвердил отправку запчастей.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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