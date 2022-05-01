Анджелина Джоли прибыла во Львов в свитере и брюках за 100 000 гривен.

Голливудская звезда Анжелина Джоли с частным визитом на днях посетила Львов. Украинцы, котором удалось встретить лично звезду отмечали, что она выглядит очень демократично. Но неброский с виду наряд оказался не такой уж и дешевый. К примеру, монохромный серый "лук", в котором актриса зашла в одну из кофеен на западной Украине, потянет на $3360, а это 98 280 грн (по официальному курсу НБУ на 01.05.2022).

Ее одежда от сестер-близнящек Мэри-Кейт и Эшли Олсен, прославившихся по старым семейным комедиям.

Свитер Джоли, в котором она приехала во Львов, стоит $1580, а широкие брюки-палаццо обойдутся в $1800.

Когда же Анжелина вынуждена была бежать в бомбоубежище, мы обратили внимание, что вязанный свитер она сменила на белую футболку и накинула поверх пальто. Ранее кинозвезда уже появлялась в подобном кашемировом тренче черного цвета от известной марки Max Mara. Такая модель не раз повторялась из сезона в сезон и стоит она порядка $2000.

Одежда Джоли. Коллаж

Мы рассказывали, что во время своего визита Анджелина Джоли пообщалась с львовянами на вокзале в городе, а также попала на сигнал воздушной тревоги и вместе с волонтерами бежала в укрытие.