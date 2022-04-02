Знаменитая советская и российская актриса Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни. Об этом журналистам сообщил режиссер Николай Лебедев.

"Да, это правда. Это огромное горе. Она болела, это известно, что она болела, она сама об этом объявила", - сказал он РИА "Новости".

Лебедев выразил глубокие соболезнования родным и близким Яковлевой, а ее саму назвал ярким, сильным и неординарным человеком, мощнейшей личностью.

"Светлая память! Она действительно удивительная актриса, которая уже давно не появлялась на экране, но при этом все ее знают, помнят ее роли, потому что она действительно событие, явление в нашем кино, яркое явление. Звезда, настоящая звезда!" - заключил он.

Актриса скончалась в Петербурге, где жила в последние годы. Ее похоронят на Родине, в Калининграде.

Александра Яковлева (настоящая фамилия Иванес, псевдоним взяла по фамилии деда) родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне - Российский государственный институт сценических искусств, Санкт-Петербург), в 2003 году - Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (ныне - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).

Яковлева дебютировала в кино в роли стюардессы Тамары в фильме-катастрофе Александра Митты "Экипаж" (1979).

К числу других популярных киноработ актрисы относятся Таисья Рябова в историческом фильме "Россия молодая" по роману Юрия Германа (1981, режиссер Илья Гурин), Аленушка в музыкальной комедии "Чародеи" по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких "Понедельник начинается в субботу" (1982, Константин Бромберг), Зинаида Гостилова в мелодраме "Парашютисты" (1984, Юрий Иванчук), Диана Литтл в комедии "Человек с бульвара Капуцинов" (1987, Алла Сурикова).

В качестве режиссера в 1993 году поставила мелодраму "Паром "Анна Каренина".