В России умерла актриса театра и кино Евгения Брик. Ей было 40 лет. Трагическую новость сообщила журналистка Екатерина Гордеева на своей странице в Facebook в пятницу, 11 февраля.

По ее данным, Евгения болела, однако не хотела, чтобы это придавалось огласке.

"Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности", - написала журналистка.

У актрисы осталась дочь Зоя, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра.

Справка. Евгения Брик - российская актриса театра и кино. Родилась в Москве в 1981 году. В 2004-м окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС). Она сыграла в фильмах и сериалах "Тариф на любовь", "Географ глобус пропил", "Стиляги", "Оттепель", "Географ глобус пропил", Бомба", "Романовы", "Ёлки 191" и многих других.

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