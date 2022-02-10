Скончалась супруга депутата Харьковского областного совета, старшего сына покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла.

Об этом сообщил в Facebook в четверг, 10 февраля, Кирилл Кернес.

"Любимая, ты стремительной кометой пронеслась через мою жизнь. Оставив после себе две яркие звезды - наших замечательных детей. Ты согревала и воодушевляла меня прекрасных 16 лет. Ты была моей величайшей мечтой и страстной любовью. Это горькое слово - была... Мне все казалось, что я способен преклонить небо для Тебя. И что вместе мы преодолеем это чудовище - болезнь. И снова большое счастье будет общим, одно на двоих. Но нет. Судьба совсем другое начертала для нас. Я всегда буду помнить нашу первую встречу. Твоя улыбка, тепло твоих глаз будут продолжаться в наших детях, добавляя мне сил идти дальше. Яна, родная моя, спасибо тебе за каждую минуту вместе", - написал Кирилл Кернес.

"Беда не приходит одна, когда заболел отец и мы узнали диагноз", - рассказал Кирилл Кернес в комментарии "Стране". По его словам, причина смерти - онкология.

Известно, что Яна работала нотариусом. Супруги воспитывали двоих детей - дочь Киру и сына Луку.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове появится памятник идущему Кернесу.

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