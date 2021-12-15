В Харькове решили установить памятник покойному мэру Геннадию Кернесу, который умер в берлинской клинике после осложнений от Covid-19.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Монумент установят на месте захоронения Геннадия Кернеса на городском кладбище №2. Работает над памятником скульптор Александр Ридный.

Городской голова Игорь Терехов заявил, что было несколько проектов памятника, однако он считает, что монумент должен быть динамичным.

"Было несколько вариантов, и выбрать один из них - сложная задача, потому что Геннадий Адольфович был многогранной личностью. Каждый из проектов, который мы рассматривали, имеет право на жизнь. Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича - это постоянное движение, работа, преобразования. Поэтому мы выбрали тот монумент, который отвечает его характеру", - сказал он.

Терехов сообщил, что Геннадий Кернес на памятнике будет изображен идущим. Сначала монумент изготовят в глине, чтобы, если понадобится, внести коррективы.

Напомним, мэру Харькова был 61 год. Он умер в клинике "Шарите" вскоре после того, как его избрали мэром в третий раз.

Ранее мы писали о мемориальной доске Геннадию Кернесу в Харькове, которую установили на фасаде здания Харьковского городского совета. Она появилась на внебюджетные средства.