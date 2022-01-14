В Москве скончалась 78-летняя вдова Андрея Мягкова народная артистка Анастасия Вознесенская. В середине декабря у нее обнаружили заражение коронавирусом. Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что Анастасия Вознесенская начинала свою карьеру в кино, а затем полностью ушла в театр. В "Современнике" и МХТ имени Чехова она сыграла десятки ролей. В кинематографе Вознесенская дебютировала в 1966 году, широкую известность ей принесла главная женская роль в популярном фильме "Майор Вихрь". В кино актриса сыграла более 20 ролей.

Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков поженились в 1963 году, вместе они прожили 57 лет.

Напомним, 18 февраля 2021 года в Москве скончался Андрей Мягков - звезда культовых фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман". Ему было 82 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Также мы писали, что звезда "Иронии судьбы" Барбара Брыльска борется с онкологией. У актрисы врачи диагностировали рак языка, и этому диагнозу уже довольно много времени.

Кроме того, сообщалось, что умер актер из фильма "Ирония судьбы. Продолжение" Игорь Савочкин.