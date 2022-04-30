Анджелина Джоли приехала во Львов и отправилась в кофейню. Видео
Известная американская актриса Анджелина Джоли приехала во Львов и посетила одну из городских кофеен.
Видео распространяют Telegram-каналы.
Голливудская звезда с первых дней вторжения России в Украину освещала эту тему в своих социальных сетях и призывала свою аудиторию помогать украинским гражданам.
А уже сегодня, 30 апреля, Джоли приехала в нашу страну. Ее уже заметили во львовской кофейне.
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