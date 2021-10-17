Знаменитая голливудская актриса и многодетная мать Анджелина Джоли выпустила новую книгу под названием "Знай свои права и требуй их: руководство для молодежи", которая защищает детей во всем мире.

Об этом сообщает Instagram-аккаунт актрисы.

Некоторые фотографии с презентации книги Джоли опубликовала в соцсети.

В книге подробно рассказывается о правах детей и о том, как молодые люди могут их защищать.

"Меня так вдохновляют молодые люди со всего мира, которые находятся на переднем плане борьбы за права человека. От защиты окружающей среды к борьбе с неравенством и дискриминацией они приступают к выполнению той работы, которую взрослые должны, но пока не смогли сделать. А в лагерях беженцев и зонах конфликтов по всему миру дети несут бремя последствий этих плохих решений.

Когда дети и молодые люди имеют свободу выбора, силу и знания, чтобы высказаться, они могут изменить жизнь как молодых людей, так и взрослых, помогая построить более равноправное общество. Это послание новой книги "Знай свои права и отстаивай их", которая была написана в консультации с молодыми активистами по всему миру - и предназначена для них и всех молодых людей, борющихся за свои права во всем мире", - написала звезда.

View this post on Instagram Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolie)

Напомним, Джоли завела страницу в Instagram, чтобы помочь девочкам-подросткам из Афганистана. В своем сообщении она призвала поддержать граждан, которые остались в стране, которым запрещают свободно самовыражаться и пользоваться соцсетями.

Ранее Marvel показала новые кадры фильма "Вечные" с Анджелиной Джоли в главной роли.