Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая приехала во Львов и посетила одну из городских кофеен, пообщалась с местными жителями города на вокзале.

Видео посещения звезды вокзала распространяют Telegram-каналы.

На кадрах видно, как американская актриса мило беседует с людьми, собравшимся вокруг нее, и в это время держит одного из присутствующих - сидящего на скамье мужчину - за руку. При этом на вокзале громко играет песня группы "Вопли Видоплясова".

Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.