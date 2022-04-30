Посол доброй воли ООН и актриса Анджелина Джоли, которая прибыла сегодня во Львов, застала в городе воздушную тревогу.

Актриса была на железнодорожном вокзале, где общалась с беженцами, когда начали выть сирены.

Вокруг нее было много волонтеров, которые сказали Джоли, куда нужно бежать прятаться. Когда актрису спросили, испугана ли она в связи с тревогой, Джоли ответила, что нет и она в порядке.

Во время пробежки до укрытия один из мужчин попытался сделать с ней селфи.

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