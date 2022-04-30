Глава отдела планирований генштаба Союза обороны Эстонии Янно Мярк заявил о том, что сейчас на Донбассе военные действия находятся в патовой ситуации. По его словам, украинских солдат на востоке страны могут взять в котел.

Свои мнением он поделился в интервью эстонскому изданию ERR.

"Самое критическое положение сейчас на Харьковском и Изюмском направлениях - там российская армия ведет активные действия, чтобы прорвать оборону. Если у них это получится, то они смогут окружить украинскую группировку войск на Донбассе. Те войска, которые располагаются на линии фронта 2014 года, могут быть взяты в котел и это существенно поможет Российской Федерации взять под контроль административные границы Донецкой и Луганской областей. В определенной мере позиционная война там идет уже сегодня. Также можно сказать, что там сегодня сформировалась патовая ситуация, где ни одна сторона в этом конфликте не может добиться существенного перевеса. Сложно сказать, что будет дальше, обе стороны сейчас разрабатывают новые тактики", - говорит Мярк.

Напомним, вчера, 29 апреля, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что начавшееся наступление российских войск под Изюмом затормозилось.

Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.