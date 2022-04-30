Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 30 апреля.

Ориентировочно потери противника составляют:

личный состав - около 23200 (+200) человек,

танки - 1008 (+22) единиц,

боевые бронированные машины - 2445 (+27) единиц,

артиллерийские системы - 436 (+1) единиц,

РСЗО - 151 (+0) единица,

средства ПВО - 77 единиц (+4),

самолеты - 190 (+1) единиц,

вертолеты - 155 (+0) единиц,

автомобильная техника - 1701 (+6) единиц,

корабли/катера - 8 (+0) единиц,

цистерны с ГСМ - 76 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 232 (+4) единиц,

специальная техника -32 (+1) единицы,

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4(+0) единицы.

По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

Напомним, война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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