23 200 военных, 345 самолетов и вертолетов, 1008 танков. Генштаб опубликовал потери РФ в Украине
Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 30 апреля.
Ориентировочно потери противника составляют:
- личный состав - около 23200 (+200) человек,
- танки - 1008 (+22) единиц,
- боевые бронированные машины - 2445 (+27) единиц,
- артиллерийские системы - 436 (+1) единиц,
- РСЗО - 151 (+0) единица,
- средства ПВО - 77 единиц (+4),
- самолеты - 190 (+1) единиц,
- вертолеты - 155 (+0) единиц,
- автомобильная техника - 1701 (+6) единиц,
- корабли/катера - 8 (+0) единиц,
- цистерны с ГСМ - 76 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 232 (+4) единиц,
- специальная техника -32 (+1) единицы,
- пусковые установки ОТРК/ТРК - 4(+0) единицы.
По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.
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