Из-за мощного сопротивления Украины потери РФ были значительными. Фото: ВСУ

Разведка Британии считает, что битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением России - для достижения заявленной цели по контролю над Донецкой и Луганской областями.

Об этом говорится в отчете британской разведки, обнародованном в Twitter-аккаунте Минобороны страны.

Там также говорится, что в Донецкой и Луганской областях бои были особенно тяжелыми вокруг Лисичанска и Северодонецка, с попытками наступления на юг от Изюма в сторону Славянска.

По данным разведки Британии, из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск.

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Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае. 

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

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