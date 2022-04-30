Российские СМИ публикуют видео с видом на завод "Азовсталь" в Мариуполе с дрона.

Как можно увидеть на ролике, завод пострадал от колоссальных разрушений, нанесенных российской армией.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам по эвакуации людей с мариупольского завода "Азовсталь".

"Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из "Азовстали" и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей", – заявил Зеленский.

После чего пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эвакуация из мариупольской "Азовстали" – это не тема для переговоров. По словам представителя Кремля, "гражданские могут выйти и пойти в любую сторону, военные должны сложить оружие и тоже выйти - им сохранят жизнь, а всем раненым и больным окажут медицинскую помощь".

Также напомним, война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.