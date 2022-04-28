Украина готова к переговорам по эвакуации людей с мариупольского завода "Азовсталь".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из "Азовстали" и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей", – заявил Зеленский.

Ранее вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Киев начинает разработку гуманитарной операции по эвакуации заблокированных в "Азовстали" мирных граждан.

Параллельно координатор ООН в Украине выехала в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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