Эвакуация из мариупольской "Азовстали" – это не тема для переговоров.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь... Что может быть темой для переговоров?" - ответил Песков.

Эти слова прозвучали вскоре после заявления президента Украины о возможности переговоров по спасению людей, находящихся в окружении в Мариуполе.

Ранее мы писали, что российские оккупанты сбросили мощные бомбы на "Азовсталь". Разрушен госпиталь, есть убитые и раненые.

Также "Страна" сообщала, что в "Азове" снова призвали руководство Украины к деблокаде Мариуполя.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.