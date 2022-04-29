Начавшееся наступление российских войск под Изюмом затормозилось.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "ФейгинLIVE".

По мнению Арестовича, у данного факта есть две возможные причины - либо ротация, либо усталость сил противника, которым понадобилось время для отдыха и перегруппировки.

Также, по его словам, уже третий или четвертый день не происходит наступления российских войск на Гуляйполе в Запорожской области.

Напомним, Арестович заявил о значительных потерях ВСУ.

Также "Страна" писала, что по данным Генштаба ВСУ, войска РФ проводят разведку под Изюмом и продолжают обстрелы на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.