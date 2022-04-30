В субботу, 30 апреля, российско-оккупационные силы обстреляли промышленную базу в Синельниковском районе Днепропетровской области. Об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.

"Второй "прилет". Снова Синельниковский район. Ракета попала в старую промзону. Уничтожены здания", - рассказал он.

В то же время Резниченко уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, поскольку в зданиях "никого и ничего не было".

Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.