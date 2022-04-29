В Белгородской области РФ секретарь местной ячейки "Единой России" Галина Шаповалова пришла на мероприятие, посвященное годовщине Чернобыльской катастрофы, в платье с надписью "Party" (с англ. "Вечеринка" - Ред.). Соцсети уже наполнились мемами и высмеиваниями.

Соответствующие фото опубликовала партийная пресс-служба.

Случай произошел 26 апреля в городе Шебекино. Местные чиновники пришли к памятнику ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Мужчины были одеты в обычные костюмы, а единственная среди них женщина решила дополнить кофту с леопардовым принтом темно-синим платьем с блестящей надписью "Party".

После того как соцсети высмеяли чиновницу, в областной ячейке опубликовали объяснение, достойное самого наряда. Говорят, она перевела "Party", как "партия".

"Являясь дипломированным специалистом в области иностранных языков, секретарь посчитала, что данная надпись означает слово "партия", поэтому и сделала выбор в пользу этого наряда. Однако, учитывая общественный резонанс, заверила, что в дальнейшем подобная ситуация не повторится", — говорится в заявлении партии.

А фотографии удалили, оставив только снимки со спины.

Тем не менее, пользователи соцсетей уже успели не только сохранить эти фотографии, но и наделать забавные мемы.

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