В этом сезоне в Турции, несмотря на войну в Украине, ждут российских и украинских туристов, хоть поток прогнозируют намного меньшим, чем в мирные времена.

Отменили ли бронирования россиян?

Информация о якобы отмене бронирований от российских туроператоров из-за санкций против России оказалась неточной. Речь идет о частном случае.

Как сообщала газета Turizmgazetesi со ссылкой на письмо финансового менеджера Tantur Travel Чезми Озкана, турецкий представитель туроператора TUI Tantur разослал письмо отелям, в котором якобы потребовал не размещать российских туристов в тех же отелях, где будут жить граждане из стран Прибалтики. Сообщалось также, что отказаться от работы с россиянами требовали индивидуальные путешественники из Европы.

При этом ранее власти Турции и местный туристический бизнес подчёркивали, что не станут делить по национальному признаку туристов и объявлять кому-то бойкоты.

Позже выяснилось, что письмо TUI Tantur, на которое ссылаются СМИ, неправильно перевели с турецкого языка. Среди клиентов TUI Tantur было три юрлица "российского происхождения": "ТТ-Тревел", представляющая туроператора Fun & Sun, TT Baltics SIA и Borublita Holdings Limited. У всех трёх организаций есть общий владелец - "КН-Холдинг" во главе с россиянином Алексеем Мордашовым, который попал под санкции Евросоюза.

В обращении к отельерам TUI Tantur сообщил, что получил от всех трёх компаний предоплату за размещение гостей и перевёл их отелям. Однако ему придётся заморозить деньги и приостановить все операции по контрактам с фирмами из-за санкций против их бенефициара. TUI Tantur назвала сложившуюся ситуацию форс-мажором и допустила возможность отзыва предоплат или их перенос на следующий сезон.

То есть прибалтийские и российские туристы оказались в одинаковом положении, и какого-то отдельного требования по отмене бронирований россиянам не было.

Глава отдела продаж и маркетинга сети Crystal Hotels Сами Йылмаз подтвердил нам, что письмо TUI Tantur перевели неверно.

"Никто не может диктовать отелю в Турции, каких гостей принимать, а каких нет. Наши гостиницы Crystal очень популярны в Балтии. Никаких отмен бронирований или претензий в отношении гостей-россиян не было", - пояснил он.

Чартеры для россиян

Более того, в Турции, где обычно больше всего именно российских туристов (в прошлом "ковидном" году, например, отдохнуло 5 миллионов россиян и в пять раз меньше украинцев), готовят спецрейсы для граждан России.

По информации газеты Sabah, самолёты для нового перевозчика предоставят другие турецкие авиакомпании. Базироваться он будет в аэропорту Антальи. Компания, которая будет возить россиян на турецкие курорты, получила название Southwind. Ранее ходатайство о создании авиакомпании было принято Генеральным управлением гражданской авиации Турции.

"Для увеличения турпотока из России обсуждалось и создание новой авиакомпании. Министерство транспорта и инфраструктуры и министерство казначейства и финансов приступили к работе над этим проектом. Компанию планируется создать в Анталии. Она будет заниматься исключительно перевозками туристов из РФ в Турцию", - сообщила Sabah.

Ожидается, что на первом этапе Southwind будет эксплуатировать пять самолетов Airbus – три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных. Новая турецкая авиакомпания начнет работать в конце мая и, по прогнозам, перевезёт около миллиона россиян.

Кроме того, по словам министра финансов Турции Нуреддина Небати, все больше компаний готовы принимать у россиян для оплаты услуг карты МИР (в России заблокированы карты Visa и MasterCard).

Впрочем, турецкие эксперты прочат отмену бронирований и отток как россиян (которые не смогут приехать из-за подорожания туров в рублях из-за девальвации), так и, особенно, украинцев (которым будет не до отдыха из-за войны, остановки авиасообщения и отсутствия денег).

"Мы ждали 7 миллионов российских туристов, но из-за известной ситуации теперь наши соответствующие ведомства ожидают 3,5 миллиона. Конечно же проблемой будет осуществление полётов", - заявил глава МИДа страны Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk.

И добавил, что для привлечения туристов из России "Турецкие авиалинии" могут увеличить количество чартерных рейсов.

Едут пока только европейцы

Тем временем в Антальи сезон уже стартовал, но пока едут только туристы из Европы. А россиян и украинцев ждут на море с конца июня, в разгар сезона.

"Отели, в которых в основном принимают российских отдыхающих, ещё даже не открывались. И когда они будут открыты, пока не известно", – такое заявление местным СМИ сделал президент ассоциации туристических инвесторов района Манавгат провинции Анталия Хусейн Айдоган.

По его мнению, причинами оттока российских туристов стали западные санкции и падение рубля.

"Из-за обесценивания национальной валюты россиянам было сложно приехать в отпуск в Анталию. Для украинцев – еще тяжелее. Если так все и продолжится, то прибытие российских отдыхающих произойдет не ранее 20 июня этого года, как и в прошлом году", – заявил глава ассоциации.

"Давайте забудем о рынках России и Украины: надеюсь, я ошибаюсь, но, к сожалению, очевидно, что эта ситуация будет развиваться к худшему. Украинцы переживают большие разрушения, русские тоже переживут тяжелые экономические времена", - добавил Рамазан Бингёль, президент All Restaurants and Tourism Association.

Президент ассоциации малых отельеров Эртан Устаоглу прогнозирует, что поток туристов может возобновиться только в конце сезона, осенью.

"Российский рынок будет зависеть от состояния экономики и покупательской способности населения", - говорит Устаоглу.

Цены не снизят

К открытию сезона турки готовятся с учетом новых реалий. Звучат негласные рекомендации по возможности разделять украинцев и россиян во избежание конфликтов (как это уже сделали в Египте после начала войны в Украине).

"В отелях усиливают охрану, а дальше будут смотреть по ситуации. Если будет очень напряженно, попробуют рассаживать украинцев и россиян в разные залы ресторана. Но на практике разделить гостей непросто. Рестораны, пляжи, анимация - это общие зоны отдыха, и кто будет следить за разделением, неясно. Остается только надеяться, что драк не будет. До войны украинцы и россияне уживались мирно, даже вместе пели в караоке, вместе ездили на экскурсии. Теперь гиды будут стараться не сажать их в один автобус. Также возможен рост спроса на "отели без русских" (такая опция для украинских туристов появилась пару лет назад)", - поделился со "Страной" Серкан Тунджа, сотрудник туроператора из Антальи.

То есть, дело идет к тому что россиян и украинцев просто не будут селить в одни и те же отели.

Что касается цен на отдых, то больших скидок для украинцев ждать не стоит.

"Туристическая отрасль еще не оправилась после потерь из-за пандемии, поэтому стоимость туров снижать не будут. Кроме того, Турция переживает рекордную инфляцию в 50% с падением нацвалюты. Цены на туры по-прежнему будут прописаны в долларах. В среднем недельный отдых в "пятерке" обойдется в 1,2 тыс. долларов на двоих. Массовых отмен из-за войны и санкций нет, но и новых бронирований заметно не прибавилось", - говорит нам Тунджа.