Турция намерена помочь россиянам обойти авиационные санкции и отдохнуть на ее курортах.

Такой вывод можно сделать из слов министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

В интервью CNN Türk он заявил, что турецкие власти увеличат чартерные рейсы в Россию, чьи самолеты не могут вылетать за рубеж из-за санкций.

Напомним, у Эрдогана заявили, что из-за вторжения РФ в Украину мир вошел в период новой холодной войны.

Ранее мы писали, что Турция присоединится к санкциям против России, если их утвердят на уровне ООН.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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