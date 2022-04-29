В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали, что после ухода российских войск с ЧАЭС в зону отчуждения прилетели кулики из Красной книги Украины.

Об этом организация пишет в Facebook.

В заповеднике сообщили, что большой веретенник (Limosa limosa) – птица, занесенная в Красную книгу Украины. Сейчас случаи гнездования этой разновидности куликов в Чернобыльском заповеднике неизвестны.

Весной, в конце марта-начале апреля, во время половодья, небольшие стайки веретенников останавливаются на лугах реки Уж, где они отдыхают и кормятся.

Во время осенней миграции птицы стаями до 40 особей долгое время держатся на мелях пруда-охладителя.

Ранее мы писали, что в Чернобыльском заповеднике впервые встретили новый для Украины вид птиц из США. Это делавэрская чайка, которая обитает в Северной Америке.

Также "Страна" сообщала, что сотрудники заповедника нашли до той поры не обнаруженное гнездо черного аиста - настоящего символа полесских лесов и опубликовали его фото.