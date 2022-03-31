В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнаружили новый для этих мест и вообще для Украины вид. Это делавэрская чайка, которая обитает в Северной Америке.

Об этом сообщил Фейсбук организации.



"Благодаря современным технологиям на заповедной территории, хоть она и оккупирована, продолжается работа. Буквально несколько дней назад ученые зафиксировали новый вид птицы не только для Чернобыльского заповедника, но и для всей Украины – делавэрскую чайку (Larus delawarensis). Это североамериканский вид чаек, регулярно зимующий в Западной Европе. Зрительно он похож на сизую чайку. Это первая подтвержденная встреча с делавэрской чайкой на территории Украины", - сказано в посте.

Делавэрская чайка широко распространена в Северной Америке. В качестве залётного вида ее можно встретить чаще в Западной Европе, например, в Португалии, Испании, Франции и Великобритании. В Центральной и Северной Европе этот вид - редкое, исключительное явление.

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