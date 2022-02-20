Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС показали фото специалистов, которые нашли до сих пор не обнаруженное гнездо черного аиста - настоящего символа полесских лесов.

Фото появилось в Facebook организации.

"Еще одно гнездо большой птицы. Зима - лучшее время для обнаружения мест гнездования крупных птиц, которых относят, преимущественно, к уязвимым видам. Видимость и отсутствие фактора тревоги - преимущества метода зимнего учета гнезд больших пернатых на заповедной территории", - подписали пост.

Ранее мы писали, что Чернобыльский заповедник показал фото внезапно наступившей в зоне отчуждения весны. Весна пришла рано. Началась первая фаза весны - таяние снега. Снег теряется из-за подъема температур. Разрушается ледовый покров. В норме это все происходит в конце февраля, а в этом году весна пришла к нам раньше.

Также мы рассказали, что в заповеднике показали редкую птицу, которая приходится тезкой классику литературы. Гоголь (латинское название птицы Bucephala clangula) занесен в Красную книгу Украины. До середины ХХ века он часто гнездился в долине Припяти. Но постепенно его численность уменьшилась. В конце концов птицы исчезли на гнездовании.